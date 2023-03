x x

SARONNO – Mattinata di passione per gli automobilisti saronnesi per la presenza di un cantiere in via Marconi poco prima dell’intersezione con via XXV aprile a pochi passi dal Municipio.

Operai e mezzi pesanti hanno occupato metà carreggiata e malgrado la presenza di movieri per far procedere le vetture con un senso unico alternato si sono create lunghe cose e rallentamenti. Del resto si tratta di uno snodo fondamentale della circolazione cittadina e l’assenza di preavviso sulla chiusura parziale della strada ha peggiorato la situazione.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per cercare di gestire la meglio la situazione. L’intervento sarebbe essere collegato a quello in corso sulla rete idrica, e quindi di pertinenza di Alfa srl, nella vicina via 25 Aprile.

Certo che sono molte le proteste e le segnalazioni arrivate stamattina, venerdì 31 marzo, dagli automobilisti rimasti bloccati su tutto l’asse tra via Marconi, via Caduti Liberazione e via Roma.

