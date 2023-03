x x

SARONNO – Al via la nuova stagione del softball, al timone delle campionesse d’Italia dell’Inox Team Saronno c’è da quest’anno il neozelandese Steven Manson. Per le saronnesi il debutto è previsto sabato pomeriggio dalle 16 sul diamante di casa in via De Sanctis contro le parmigiane del Collecchio.

Manson, che lavora ormai da qualche settimana con la squadra, si sente ottimista, per la stagione di A1 ai nastri di partenza: “Qui a Saronno, in squadra ed in città, mi sono sentito davvero il benvenuto, grazie! E sotto il profilo sportivo i riscontri venuti dalle prime partite stagionali in Coppa delle Prealpi, dove siamo arrivati quarti, sono stati buoni, il nostro potenziale offensivo è stato dimostrato da ben 45 punti realizzati!” Nel 2022 Saronno ha vinto tutto, campionato, Coppa Italia e Coppa delle Coppe: “Siamo la squadra da battere, tutti si metteranno “a caccia” del Saronno. Sarà ancora più stimolante”.

(foto Giovanni Pini: il nuovo allenatore dell’Inox Team Saronno, Steven Manson)

31032023