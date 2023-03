x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Solaro

Comunichiamo la prossima apertura di Extrachiosco e alcune iniziative che si svolgeranno sabato al parco vita.

Riapre sabato 1 aprile Extrachiosco, il punto di riferimento per la stagione estiva al Parco Vita. Come da regolamento comunale e convenzione di assegnamento degli spazi, prosegue dunque la gestione affidata da Arca Service nel 2022; dopo una prima proficua annata la Cooperativa proporrà le aperture quotidiane del chiosco e l’organizzazione di eventi ed iniziative sino ai primi giorni del prossimo autunno.

Per la giornata inaugurale della stagione è previsto un ricco programma di eventi:

Alle 14.30 l’apertura ufficiale della stagione con l’inaugurazione dei giochi inclusivi installati nei giorni scorsi nell’area libera antistante il chiosco. Alle 15 i laboratori per bambini a cura delle cooperative impegnate sul territorio. Alle 16, all’interno delle iniziative pensate per il Blue Day, la posa della targa proposta da In x Aut sulla panchina blu simbolo della campagna di sensibilizzazione sull’autismo.

Agli eventi parteciperanno Stripes Cooperativa Sociale, Arca di Noè, Trattoria Solidale, Spazio Giovani, Duepuntiacapo, Koinè Cooperativa Sociale e l’associazione In x Aut.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Riapre Extrachiosco e sarà una grande festa per tutto il Parco Vita. Nell’inverno, come Amministrazione Comunale, ci siamo impegnati nella manutenzione del verde e nella creazione di nuovi spazi per l’aggregazione. Sono state posizionate delle porte da calcio che sono sempre più frequentate dai giovani e recentemente anche due nuovi giochi inclusivi che permettono l’interazione a tantissimi bambini e bambine. Senza tralasciare le altre aree verdi attrezzate del paese, il Parco Vita rimane, per scelta degli stessi fruitori, il punto centrale dell’aggregazione nel periodo estivo e come sempre facciamo il possibile per agevolarne tale funzione».

Serena Nasta, consigliera comunale con delega alle Politiche dell’Infanzia: «Ringrazio l’ufficio tecnico per il lavoro svolto, anche rispetto all’individuazione delle risorse del bando regionale che ci hanno consentito di realizzare questa nuova area giochi. Era da tempo che desideravamo poter avere sul territorio dei giochi di questo tipo e il Parco Vita rappresenta sempre più un luogo di aggregazione per la

comunità; perciò, è opportuno che sia sempre più fruibile. Spero però che tutti abbiano un certo riguardo nell’utilizzo di questi come di tutti i giochi presenti nei parchi comunali, che sono un “bene comune” e perciò meritano di essere utilizzati in modo corretto».

