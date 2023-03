x x

Nuovo Consiglio di Amministrazione per l’azienda della società globale Schaltbau Gmbh

SARONNO – Silvio Zuffetti, in SPII da 18 anni e dal 2017 nel ruolo di direttore tecnico ed operativo, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato con effetto dal 30 marzo. SPII dal 2015 è il centro di competenza della divisione Intellicockpit di Schaltbau Gmbh, che ne ha completato l’acquisizione nel luglio 2022.

“Desidero ringraziare il consiglio di amministrazione per avermi dato l’opportunità di prendermi cura delle persone, dell’organizzazione e dell’attività di SPII, che ha un ruolo importante in Schaltbau GmbH”, ha dichiarato Silvio Zuffetti. “Veniamo da una storia di oltre 75 anni, ed abbiamo una visione chiara del futuro. Sarà una grande sfida, ma una di quelle che vale la pena affrontare”.“E’ una decisione all’insegna della continuità con il passato, e una grande dimostrazione di fiducia nei confronti del management italiano” ha dichiarato Roberto Foiadelli, presidente del consiglio di amministrazione di SPII Spa, che è stato ricostituito a partire dal 30 marzo 2023.

Oltre a Roberto Foiadelli sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione, Steffen Munz, CFO di Schaltbau Holding AG e Managing Director di Schaltbau GmbH, Jürgen Brandes, CEO di Schaltbau Holding AG, e Sergio Maria Vaccarini, CSO di SPII e Direttore Globale della divisione IntelliCockpit di Schaltbau GmbH.

SPII S.p.A.

Fondata nel 1947, SPII fornisce ai propri clienti componenti e sistemi meccatronici, perseguendo la sua visione: un futuro con gli esseri umani al centro di un mondo tecnologico. In qualità di centro di competenza globale della divisione IntelliCockpit del gruppo Schaltbau, progetta e produce soluzioni di interfaccia uomo-macchina innovative per veicoli ferroviari, per la mobilità elettrica e per altri settori. Guardando alle sfide della transizione ecologica, SPII offre anche l’intero portafoglio di componenti Schaltbau per l’industria, l’energia green e la mobilità elettrica sul mercato italiano. L’azienda progetta inoltre soluzioni su misura per la propulsione dei veicoli elettrici, sulla base di una profonda conoscenza ingegneristica maturata in 75 anni di storia e rafforzata ulteriormente all’interno del Gruppo Schaltbau.

Informazioni su Schaltbau

Fondata nel 1929 a Monaco di Baviera come azienda produttrice di contattori per l’industria ferroviaria, Schaltbau GmbH oggi è una società globale per soluzioni di protezione e sicurezza nei mercati dell’energia, dell’industria, della mobilità e del trasporto ferroviario.

Schaltbau, che vanta un’esperienza nelle applicazioni a corrente continua come pochi altri al mondo, contribuisce a questo know-how come membro fondatore dell’Open Direct Current Alliance (ODCA), che mira a stabilire un ecosistema globale in corrente continua come contributo importante alla rivoluzione globale dell’energia.

