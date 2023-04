x x

SARONNO – La notizia ormai circola da qualche giorno ed infatti il viavai in queste ultime ore si è fatto decisamente più intenso. A Saronno, precisamente in un’area dismessa di via Varese, è comparsa quella che sembra un’opera di Banksy.

Se ne parla da qualche giorno e c’è chi, soprattutto contando sul passaparola è riuscito, scavalcando qualche muro, ad andarla a vedere, scattandole una foto. Del resto qualche esperto d’arte è già andato a periziarla confermando che lo stile e la modalità di realizzazione lasciano pochi dubbi.

Insomma sembra proprio che sui muri saronnesi sia comparsa un’opera di Banksy, l’artista e writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.

Certo potrebbe trattarsi si un emulatore ma a confermare l’attribuzione la tecnica, i colori ma anche il fatto che il soggetto, una ragazzina sorretta da un’altalena di palloncini rossi, si inserisce perfettamente nella serie Girl with Balloon che hanno reso famoso l’artista anche grazie alle molte e successive rielaborazioni.

A Saronno si è parlato spesso di graffiti da quelli realizzati da noti writer del panorama milanese in un’abitazione privata in via Roma, a quelli che hanno decorato i capannoni dell’ex Isotta Fraschini prima delle demolizione fino al murales con la Dama con l’Ermellino che l’Amministrazione comunale ha annunciato di voler realizzare al quartiere Prealpi con l’urban artist varesino ormai di fama internazionale Andrea Ravo Mattoni.

Certo un’opera di Banksy in città potrebbe diventare una vera e propria attrattiva turistica (visto che le opere dell’artista in Italia al momento sono solo 3 due a Napoli ed una a Venezia) anche se ci sarebbe da definire con la proprietà la possibilità di accedere all’area. Al momento però la priorità è confermare l’autenticità dell’opera che potrebbe arrivare già nelle prossime 12 ore.

