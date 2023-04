x x

SARONNO – L’Az Robur Saronno resta seconda in classifica nel campionato di C Gold, dopo avere strapazzato il modesto Cusano: la partita questo sabato sera al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. Per i saronnesi era obbligatorio non distrarsi, solo le prime due classificate passeranno direttamente, nella prossima stagione, nella nuova serie B Interregionale. Saronno si è imposta con un eloquente 102-59, ed ora resta solo una giornata da disputare, a Cermenate dopo la pausa pasquale.

Contro Cusano, gara subito in controllo dei saronnesi, coach Renato Biffi può permettersi il lusso di gestire le rotazioni: non giocano Ugolini e Bellotti per recuperare dai rispettivi acciacchi, giocano a minutaggio contingentato tutti quanti e alla fine arriva il successo auspicato. Bravissimo Giacomo Motta che entra dopo quattro minuti e la gioca tutta chiudendo con 19 punti e 14 rimbalzi. Ora dunque pausa per Pasqua e poi sabato 15 aprile alle 21 a Cermenate per l’ultima giornata di stagione regolare, con un solo risultato nella mente.

(foto archivio: un precedente match del Saronno)

01042023