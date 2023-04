x x

CASTIGLIONE OLONA – In piena notte i vigili del fuoco del comando di Tradate sono intervenuti su incidente stradale in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina alla periferia del territorio comunale di Castiglione Olona. Per cause in corso di accertamento due autoveicoli si sono scontrati: gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza i due automezzi e collaborato con il personale sanitario per prestare sul posto le cure del caso, fortunatamente i due feriti sono fuori pericolo.

I danni materiali sono d’altra parte apparsi decisamente consistenti. I rilievi del sinistro si sono svolti a cura dei carabinieri della Compagnia di Saronno, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: la scena del sinistro)

