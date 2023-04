x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ferma l’Arconatese al Comunale, 1-1 il risultato finale della gara di questo pomeriggio, col rigore di Austoni che serve come risposta al gol di Marcone. Punto che serve a poco, ma che dimostra come la Caronnese voglia onorare questo finale di campionato. Rispetto all’undici scelto Livieri perde Bianchi per infortunio, sostituito da Medici, mentre la Caronnese gioca con una formazione iper offensiva con Agello e Duguet esterni di centrocampo e il tridente composto da Piraccini, Braidich e Austoni.

La cronaca – L’avvio è incoraggiante, prima la conclusione di Mollica debole poi quella di Austoni a lato. Ma la chance più nitida è al minuto 16, sul tiro cross di Agello nessuno riesce a intervenire sul pallone da due passi. La replica dell’Arconatese non tarda ad arrivare. Prima il colpo di testa di Minaj alto, con l’ex Varese che aveva il tempo di piazzare meglio il pallone, poi il tiro di Ferrandino sul quale si deve distendere Indelicato. Il finale di gara sorride più alla formazione ospite (tiro di Menegazzo, colpo di testa di Robbiati) ma il risultato non si sblocca.

Secondo tempo subito Caronnese pericolosa col tiro di Austoni (parata di piedi da Cordaro) e con una ripartenza gestita però male. L’Arconatese però reagisce e l’ingresso di Marcone a inizio ripresa è subito preziosa per l’Arconatese, il numero 20 imbeccato con un assist al bacio di Chessa trova il piattone che sblocca la partita. Ospiti più in palla dopo il gol, Moretti getta nella mischia il classe 2005 Aloardi e il nostro attaccante ben imbeccato da Tunesi ha l’occasionissima per pareggiare ma manda a lato. Il pareggio però è nell’aria e arriva al minuto 40: doppio tiro di Duguet, sul secondo arriva un tocco di mano di Marcone che porta l’arbitro a fischiare il rigore. Dal dischetto Austoni pareggia e nel finale il numero 10 avrebbe anche l’occasionissima per ribaltare il risultato ma non impatta il pallone dopo un tiro di Duguet respinto da Cordaro. Finisce in parità, giovedì la trasferta a Sona.

Caronnese-Arconatese 1-1

MARCATORI: 19’ st Marcone (A), 40’ st rig. Austoni (C).

CARONNESE (3-4-3): Indelicato; Pandini, Galletti, Curci; Duguet, Tunesi, Mollica, Agello (33’ st Diatta); Piraccini, Braidich (27’ st Aloardi), Austoni. A disp.: Angelina, Nossa, Mariani, Myrtollari, Soddu, Cerreto, Corno. All.: Moretti.

ARCONATESE (3-5-2): Cordaro; Robbiati, Luoni, Medici; Minaj (1’ st Marcone), Rondanini (1’ st Fall), Cavagna (42’ st Silvano), Ientile (36’ st Vecchierelli), Menegazzo; Ferrandino, Chessa. A disp.: Rago, Bianchi, Sacchini, Siano, Ferla. All.: Livieri.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino.

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Luoni, Menegazzo. Angoli 7-6. Recupero 1’, 3’.

(foto di gruppo per la Caronnese in campo oggi pomeriggio)

