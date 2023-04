x x

SARONNO – La spesa, caffè, brioche e… le campionesse italiane di Softball. Così è iniziato il sabato mattina di tanti saronnesi che stamattina di buon ora si sono trovati a passare nel cuore di Saronno.

I più attenti, ma anche i più mattinieri, si sono ritrovati davanti le ragazze dell’Inox Team Saronno che si sono concesse, in divisa nerazzurra, un giro in città lasciando, sulle panchine e in giro per la città, una serie di volantini per ricordare ai saronnesi che stasera al centro sportivo di via Ungaretti si apre la nuova stagione.

Un campionato che inizia con un match casalingo con il Collecchio alle 16 con un secondo match che partirà mezz’ora dopo la fine del primo.

QUI LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA

Per le foto si ringrazia il nostro lettore Gianni

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione