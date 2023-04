x x

COGLIATE – Oggi il taglio del nastro del nuovissimo centro per addestramento cinofilo polifunzionale. L’appuntamento è fissato alle 15. E’ previsto un ritrovo presso il centro di via Donegani angolo Via Robolotti: ci saranno il sindaco Andrea Basilico, le altre autorità locali, rappresentanti delle Regione, che ha in parte finanziato le opere.

La nuova area è stata creata con l’obiettivo di creare un polo d’eccellenza a livello regionale per l’addestramento cinofilo d’emergenza. La struttura vuole essere il riferimento per la formazione delle unità cinofile di carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza, vigili del fuoco, Croce rossa, Protezione civile ed in generale tutte le realtà interessate dal mondo dell’emergenza. Il nuovo centro di addestramento permetterà inoltre di riconsegnare un’ampia fetta del territorio alla cittadinanza sottraendola allo spaccio di sostanze stupefacenti, rendendola più fruibile e sicura.

Il centro potrà ospitare anche manifestazioni di caratura internazionale di cani da soccorso. In occasione dell’inaugurazione verrà ospitata la selezione nazionale dei rappresentanti italiani al mondiale dei cani da soccorso a squadre che si svolgerà a Craiova (Romania) nel giugno 2023.

(foto: volontari al lavoro per le ultime sistemazione al nuovo centro cinofilo)

