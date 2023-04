x x

MISINTO – Va in cella il 39enne di Lentate sul Seveso, chiamato a scontare la condanna per qunato successo due anni fa, un episodio davvero insolito: nel pomeriggio del 30 luglio 2021 aveva rapinato un bar nel suo paese di residenza, minacciando la titolare con un coltello e portandosi via il registratore di cassa, e si era messo in fuga al volante della propria auto – una Audi A3 – ma si era dimenticato di fare il pieno, anzi di benzina ne aveva pochissima. Era rimasto a secco nel giro di qualche chilometro, alla periferia di Misinto. Se n’era andato ma poi si era costituito dai carabinieri ed aveva vuotato il sacco: aveva ammesso le proprie responsabilità per la rapina, ed anche per un furto di gratta e vinci e per avere scritto delle frasi minacciose sui muri del proprio condominio, sempre a Lentate.

L’altro giorno i carabinieri lo hanno fermato a Como, notificandogli la pena definitiva: un anno e 10 mesi di reclusione.

