SARONNO – “Meno Criterium più Pedale saronnese”. E’ la sintesi con cui il capogruppo di Fratelli d’Italia dà voce alle istanze dell’associazione Pedale Saronnese protagonista, lunedì scorso, di un’intervista alla radio comunitaria cittadina.

“Ho recentemente ascoltato su Radiorizzonti l’intervista al presidente del pedale saronnese Emilio Filippini. Un intervento molto sentito con un appello al sindaco Augusto Airoldi affinché si attivi per supportare le problematiche che l’associazione deve affrontare per rispondere alle richieste incredibili della sua amministrazione. Basti dire che è stato chiesto di pagare l’affitto delle transenne date dal comune ad un’associazione saronnese per un evento che si svolge in città”.

Guaglianone commenta: “Ho provato una grande amarezza del dover sentire, per l’ennesima volta, di un’Amministrazione che invece di essere amica e vicina alle associazioni crea problemi insormontabili ad eventi ed iniziative. Nelle parole del presidente ho trovato il rischio concreto che il Pedale porti altrove l’evento solo per la scarsa capacità di ascolto e problem solving dell’Amministrazione”.

E conclude: “Per Saronno sarebbe più utile e produttivo Se invece di passare il tempo a vantarsi dei fondi ottenuti da Europa e Regione Lombardia, come se il Pnrr fosse un merito suo, il sindaco ascoltasse le istanze e le esigenze della città dando risposte concrete e un sostegno reale. Spero che l’Amministrazione che tanto si è spesa per la realizzazione della prima Criterium di Saronno e che tanto si è rammaricata della perdita della seconda edizione sappia aiutare e sostenere concretamente (e non a parole e basta) anche l’evento del Pedale saronnese che auspico si tenga a Saronno come tradizione”.

