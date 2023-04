x x

SARONNO – Il fratello di Michele Garruto chiede giustizia per la sua morte e “le 5 ore in cui è rimasto sull’asfalto”.

Sale a due il tragico bilancio dei morti per l’incidente avvenuto domenica scorsa lungo l’Autolaghi, nel tratto fra Castellanza ed il bivio con l’A9 ad Origgio: stamane è infatti deceduto anche Juan Carlo Iannuzzi, 66enne marito di Patricia Morales, la 64enne che era morta nei momenti immediamente successivo il sinistro.

Dal balcone, gridava forsennatamente: si sono vissuti momenti concitati nella tarda mattinata a Limbiate, nella zona centrale di via Piave, dove sono accorsi polizia locale, carabinieri, automedica, vigili del fuoco ed ambulanze.

Ha colpito alcuni paletti parapedoni con un cartellone pubblicitario è sceso dal suo mezzo per vedere i danni ed è stato subito fermato da una pattuglia della polizia locale che l’ha identificato per chiamarlo a rifondere i danni.

