SARONNO – E’ scattata una sanzione per l’azienda che ieri mattina ha bloccato Saronno posizionando un cantiere in via Marconi. Malgrado la presenza di movieri il senso unico alternato nella principale arteria di scorrimento che permette di “uscire” dalla città in direzione Solaro e Monza-Saronno ha paralizzato il traffico. Auto ferme, tanti colpi di clacson e tante chiamate al comando di polizia locale.

Proprio dagli uffici di piazza Repubblica è arrivata la pattuglia che si è occupata di effettuare un sopralluogo. I vigili hanno così scoperto che il cantiere pur collegato a quello in corso in via 25 aprile regolarmente autorizzato su richiesta di Alfa srl per una riparazione alla rete idrica. L’azienda incaricata dell’intervento, secondo quando ricostruito dai vigili, avrebbe però aperto anche il cantiere in via Marconi malgrado non fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione. Da qui la sanzione e anche l’imposizione di chiudere il cantiere. Del resto il traffico è stato rallentato per l’intera mattinata.

