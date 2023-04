x x

SARONNO – “Dal 3 al 30 aprile il tratto di via Miola compreso tra via Bergamo e via Parini sarà interessato dai lavori di scavo per la manutenzione della rete del gas metano”.

La modifica della viabilità che sarà operativa da lunedì prossimo è stata diffusa nelle ultime ore dall’Amministrazione comunale sui social.

“Per consentire l’intervento in sicurezza, è stato disposto un senso unico provvisorio nello stesso tratto di via Miola (da via Bergamo a via Parini) che diventerà area di cantiere, con senso di marcia consentitolo solo in direzione nord”.

