SARONNO – Le quattro squadre che lo scorso anno raggiunsero i playoff (Inox Team Saronno, Mkf Bollate, Rheavendors Caronno e Forlì) cominciano la stagione 2023 con delle doppiette. Domani il derby emiliano tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Taurus-Donati Gomme Old Parma.

Qui Saronno

Partono con il piede giusto le campionesse d’Italia che in casa vincono gara 1 contro una Collecchio combattiva. Le nerazzurre sbloccano il punteggio con il singolo di Lozada a basi cariche nel terzo inning che porta a casa due punti e allungano poi nel quinto con i contatti di Rotondo (battuta in scelta difesa), Longhi (singolo) e Blesa (singolo). Alice Nicolini lancia cinque riprese solide e lascia la palla in mano a Rusconi per gli ultimi due inning, in cui la giovane lanciatrice di Saronno subisce l’unico punto di Collecchio, segnato da Sanelli su un errore di tiro, ma la difesa l’assiste per effettuare le ultime eliminazioni e blindare il successo finale con il risultato di 5-1.

In gara 2 invece non c’è storia. Saronno parte immediatamente fortissimo segnando otto punti nella sola prima ripresa, tutti con due out sul tabellone, con cinque singoli ed un triplo (firmato da Bettinsoli) contro la partente di Collecchio Main. Forti del largo vantaggio Rusconi (3 IP) e Nicolini (1 IP) gestiscono senza ansie il lineup avversario e nella quarta frazione Saronno chiude anticipatamente la partita per mercy rule, 10-0 il risultato finale, con il doppio di Brugnoli e la volata di sacrificio di Bettinsoli.

Qui Caronno

Gara 1 a Sesto Fiorentino vede un sostanziale equilibrio nella prima metà di gara: nel primo inning sblocca immediatamente il punteggio Caronno, con la volata di sacrificio di Alicart che porta a casa Sheldon, ma la Sestese pareggia poco dopo con il doppio della neo arrivata Makemson. Le lombarde si riportano avanti, salvo farsi rimontare con il doppio di Lizza nella quarta ripresa, ma lo strappo decisivo lo danno nel quinto inning. Lara Cecchetti e Rossini portano a casa tre punti, complice anche un errore difensivo della Sestese, mentre nella ripresa successiva è ancora Cecchetti artefice di un doppio che porta il punteggio sul 7-2 finale in favore di Caronno, nonostante il numero delle valide (11 a 10) sorrida alle toscane, poco ciniche nello sfruttare le occasioni.

Caronno indirizza invece fin dalle prime battute gara 2, andando a segno tre volte nel primo inning con le battute di Cecchetti e Ambrosi contro Amanda Berkley, sfruttando anche le imprecisioni della difesa toscana. Nella terza ripresa Caronno aggiunge altri due punti, per poi gestire il 5-0 di vantaggio fino alla fine, grazie ad una solida prestazione in pedana di Yilian Tornes che esce bene dalle poche situazioni di difficoltà che si trova ad affrontare e chiude la sua personale partita con uno shutout da 13 K.

Risultati

Sestese – Rheavendors Caronno 2-7; 0-5

Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio 5-1; 10-0 (4°)

Forlì – Macerata 4-3 (8°); 7-6

MKF Bollate – Metalco Thunders Castelfranco 8-3; 3-0

Calendario

Domenica 2 aprile

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Taurus-Donati Gomme Old Parma

Classifica

Rheavendors Caronno, Inox Team Saronno, MKF Bollate, Forlì (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Mia Office Blue Girls Pianoro, Taurus-Donati Gomme Old Parma (0-0, .000); Sestese, Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Macerata (0-2, .000)

(foto Giovanni Pini: alcune fasi di Inox Team Saronno-Collecchio)

