CARONNO PERTUSELLA – Tamponamento, nel tardo pomeriggio odierno, nella zona industriale di Caronno Pertusella: in via Edison alle 18.25 lo scontro fra due automobili, e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di una donna di 71 anni e di un uomo di 76 anni, soccorsi dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce viola presto giunta sul posto assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità; i feriti hanno riportato contusioni non gravi.

L’incidente è avvenuto nei pressi della intersezione con via Trieste.

(foto archivio: l’ambulanza della Croce viola di Cesate)

01042023