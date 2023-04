x x

SARONNO – Vittoria come da pronostico per la Pallavolo Saronno che nel tardo pomeriggio odierno ha perso solo un set contro il Galstaff Mornago, è finita 3-1 (25-23, 22-25, 25-20 e 25.12) in un match nel quale gli ospiti hanno mollato solo nelle fasi conclusive. Per i saronnesi un successo che consente loro di restare al quarti posto della classifica di questa serie B di volley, giunta alla 22′ giornata.

Missione compiuta anche per la Rossella Caronno che in casa ha battuto 3-2 la Besanese (25-19, 23-25, 25-23, 25-27 e 15-13), i caronnesi rimangono dunque al terzo posto.

Vittoria interna anche per la Miretti Limbiate che al centro sportivo Blu ha battuto 3-1 la Pallmilano Vittori (20-25, 27-25, 25-20, 25-20), restando quindi nella scia delle migliori.

