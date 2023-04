x x

La nuova piattaforma Web3 per freelance ha lanciato la presale del token DLANCE.

DeeLance è una piattaforma decentralizzata che offre nuove opportunità di collaborazione tra freelance e datori di lavoro.

Gli utenti di DeeLance possono lavorare in un ambiente decentralizzato, dove avranno il pieno controllo sul lavoro e riceveranno pagamenti in criptovaluta.

DeeLance è una nuova piattaforma Web3 decentralizzata per freelance, il cui obiettivo è la creazione di uno spazio di lavoro all’avanguardia.

La piattaforma si basa su tre pilastri fondamentali: una piattaforma NFT, un metaverso e una piattaforma di reclutamento.

L’unione di questi pilastri forma una suite completa di strumenti e servizi progettati per semplificare il lavoro dei freelance, garantendo la massima trasparenza.

Caratteristiche dell’ecosistema DeeLance

L’ecosistema Web3 di Deelance consente a professionisti e content creator di trarre profitto dal metaverso. Vediamo qui di seguito quali sono le sue caratteristiche principali.

Business semplificato

Su DeeLance basta un minuto per pubblicare un’offerta di lavoro o candidarsi. Non sono necessari plugin per il browser, app di terze parti, dati della carta di credito o collegamenti al portafoglio. DeeLance mira alla velocità, all’efficienza e alla semplicità d’uso.

Trasparenza

DeeLance ha creato un sistema automatizzato dove la reputazione di acquirenti e venditori viene memorizzata su una blockchain pubblica, in modo da risultare affidabile sia per i freelance, sia per i datori di lavoro.

Escrow

DeeLance si avvale di escrow (un deposito fiduciario) per garantire ai freelance il pagamento per i servizi forniti. Funziona in questo modo: il sistema di escrow garantisce che i fondi del cliente o del datore di lavoro siano conservati in modo sicuro fino a quando il freelance non consegna il lavoro, nel rispetto delle specifiche e delle richieste concordate. Gli accordi tra le parti si basano su smart contracts.

Pagamenti veloci

I freelance possono farsi pagare in criptovalute per i loro servizi, cosa che garantisce pagamenti rapidi e commissioni basse, oltre a eliminare il rischio di cambi valuta poco convenienti.

Commissioni basse

DeeLance consente ai freelance e ai datori di lavoro di entrare direttamente in contatto tramite un sistema peer to peer. In questo modo, le commissioni risulteranno più basse rispetto ad altre piattaforme per freelance.

NFT

DeeLance trasforma il lavoro dei freelance in token NFT. In questo modo, i potenziali clienti diventano proprietari del lavoro offerto, tenendosi al sicuro da frodi e violazioni dei diritti d’autore. L’utilizzo degli NFT si rivela affidabile anche per i freelance.

Reclutamento del personale

DeeLance offre l’accesso a opportunità di lavoro di alto livello ai freelance, inoltre garantisce ottimi risultati ai clienti grazie a diverse soluzioni per il reclutamento del personale.

Presale del token DLANCE

L’ecosistema DeeLance dispone di un token nativo chiamato DLANCE che si trova sulla blockchain di Ethereum. L’offerta totale di token DLANCE è di 1 miliardo. Questi vengono utilizzati per acquistare NFT, terreni e uffici all’interno del metaverso.

La presale dei token DLANCE è iniziata il 30 marzo. Al momento, è possibile acquistare token DLANCE a 0,025 dollari l’uno.

Per acquistare DLANCE, occorre installare il wallet MetaMask sul proprio browser, connettersi alla rete ERC20 e convertire i propri USDT o ETH in token DLANCE. Il token garantisce agli utenti transazioni fluide, inoltre si può usare per:

acquistare terreni e uffici virtuali all’interno del metaverso



il marketplace NFT



l’affitto di uffici



la pubblicità



pagare servizi o acquistare funzionalità aggiuntive all’interno dell’ecosistema DeeLance

NFT DeeLance

DeeLance vuole innovare il settore del lavoro tramite la tokenizzazione in NFT dei servizi offerti dai freelance, cosa che si traduce in scambi più sicuri e affidabili per i datori di lavoro.

Gli NFT fungono da certificati di autenticità digitale unici, protetti dai dati della blockchain. Inoltre, nell’ecosistema di DeeLance, il lavoro o gli oggetti digitali (abbonamenti, scrittura, musica, etc.) si presentano sotto forma di NFT.

Questa soluzione vuole eliminare i vari problemi che affliggono le piattaforme per freelance e reclutamento online, come ad esempio la violazione del diritto d’autore e le frodi.

Metaverso DeeLance

DeeLance sta progettando un metaverso unico, per portare le persone in un’altra dimensione dell’universo digitale. Nel metaverso DeeLance i clienti possono interagire con i freelance in un ufficio virtuale, in una lobby oppure attraverso chiamate vocali o videoconferenze in una sala riunioni virtuale.

Il giveaway di Deelance

Per celebrare il lancio della presale, gli sviluppatori hanno organizzato un giveaway di 100.000 dollari in token DLANCE per quattro possibili fortunati investitori.

Per partecipare all’estrazione, i partecipanti devono portare a termine undici task, come ad esempio iscriversi alle diverse piattaforme di social media di DeeLance e possedere almeno 100 dollari in token DLANCE.