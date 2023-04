x x

SARONNO – Qualcuno l’ha detto subito che era un fake, qualcuno ci ha creduto al punto da chiamare in redazione per farsi dire dove fosse il graffito e qualcuno ha persino minacciato ritorsioni perchè “figurati se uno come Banksy viene a Saronno”.

Ed effettivamente è proprio così. Banksy non è venuto a Saronno. Il graffito che nelle ultime ore ha provocato tanti commenti e tante chiacchiere si trova a Bristol in Galles. E’ stato fotografato nell’agosto dell’anno scorso.

E’ proprio da una visita estiva alla città con ospita tante opere dell’artista britannico che è nato il Pesce d’Aprile di quest’anno. Non certo una novità per ilSaronno che in passato ha parlato di un parcheggio sul Colombo Gianetti (2015), di una talpa che lasciava senza telefono la Cassina Ferrara (2014), il mitico oro del torrente Lura trovato da Alberto Paleardi (2013), l’eliminazione della Ztl in centro (2017) fino al salto della quaglia di un fantomatico consigliere comunale della Lega (2022).

Anche quest’anno quindi, come fanno un po’ i giornali di tutto il mondo, abbiamo voluto cogliere l’occasione per regalare un sorriso ai saronnesi. Ma anche un messaggio e uno spunto di riflessione. La serie “Girl with balloon” di Bansky nella sua prima versione è stato realizzata nel 2002 accompagnata dalla scritta “There Is Always Hope”.

La speranza che la città di Saronno continua a coltivare è quella di un rilancio, di una rinascita che inevitabilmente non può che partire dalle aree dismesse. I turisti non arriveranno a Saronno per vedere il Banksy di Saronno ma potrebbero arrivare posti di lavoro, nuove attività, occasioni di condivisione, di cultura e di intrattenimento facendo rivivere questi parti dormienti della città.

A chi è rimasto deluso dall’assenza di un autentico Bansky a Saronno diciamo di avere pazienza. Nell’agosto 2021 l’Amministrazione ha annunciato l’intenzione di realizzare un murales della Dama con l’ermellino al quartiere Prealpi. Sarà qualcosa di bello e street da guardare, fotografare e condividere.

I PESCI D’APRILE DE ILSARONNO