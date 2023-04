x x

CESATE – Nel girone B di Prima categoria, 26′ giornata, la capolista Ceriano Laghetto ha pareggiato in casa 0-0 contro l’Ardita, nello scontro al vertice; mentre il Sc United ha espugnato 3-0 il campo del Db Cesano Maderno grazie alla doppietta di Ballabio (foto) ed al gol di Livelli. Rovellasca 1910 vittorioso in casa 4-1 sulla Faloppiese Ronago grazie alle reti di Bruzzese, Rubino, Tallarita e ad un autogol. In classifica Ceriano a 53 punti, Bovisio Masciago a 51 ed Ardita e Rovellasca a 50. Sc United segue a 44 punti.

Nella 26′ giornata di Prima categoria il girone A ha invece proposto la sconfitta esterna del Lonate Ceppino, 2-0 contro il Valceresio Audax mentre il Fc Tradate ha espugnato il campo del Veniano, 1-0. La capolista Pro Azzurra Mozzate in casa ha battuto 1-0 il Laveno Mombello con un gol di Callini; mentre il fanalino di coda Salus Turate ha espugnato 4-2 il campo della Sommese grazie alle reti di Zumbè, Bove e doppietta di Cattaneo. In classifica Pro Azzurra prima con 60 punti inseguita dal Gallarate a 54. Il Fc Tradate è a metà graduatoria con 36 punti, Lonate Ceppino ne ha 24, la Salus in coda con 11 punti.

