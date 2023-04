x x

CERIANO LAGHETTO- Nella 26′ giornata del Campionato di Prima Categoria, nel Girone B, si affrontano il Ceriano Laghetto e l’Ardita Cittadella, in un vero e proprio scontro per la vetta della classifica, poiché si affrontano rispettivamente la prima e la terza della classe, ma che distano solamente 3 punti l’una dall’altra. Il match finisce senza reti, nonostante ciò è un match ricco di occasioni e di emozioni.



Nel primo tempo le due squadra affrontano inizialmente una fase di studio, in cui si cercano, con grande cautela, gli spazi nelle difese delle due formazioni. Il Ceriano spinge maggiormente sull’acceleratore, tanto che al 38′ riesce a trovare la rete del vantaggio con il capitano Maringoni, ma a placare la gioia dei padroni di casa è il fischio del direttore di gara che segnala l’offside.

Nel secondo tempo si fa vedere anche l’Ardita Cittadella, che spaventa la formazione di Mister Motta, poiché colpisce una gran traversa dopo la parata di Arrivabeni. Il Ceriano, però, non ci sta e ritorna in attacco, ma viene fermato prima da una grande parata di Viviani, poi all’85’ dalla traversa. Finisce, quindi, 0 a 0 questo scontro diretto e importantissimo ai fini delle sorti del campionato.



Con questo pareggio il Ceriano Laghetto rimane in vetta alla classifica, ma si vede accorciare le distanze dal Bovisio Masciago, che si porta a -2 punti, dal Rovellasca che raggiunge l’Ardita Cittadella in 3′ posizione a -3 punti e, infine, dal Monnet Xenia Sport che si porta a -4 dalla vetta.



Ceriano Laghetto-Ardita Cittadella 1934 0-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Pascale, Dambra, Corti, De Boni, Menegon, Degiorgi, Maringoni, Marone, Ippolito, Campo. A disp: Bianchi, Galliani, Buraschi, D’Errico, Troiano.

ALL: Motta.

ARDITA CITTADELLA 1934: Viviani, Frigerio, Zambianchi, Azzoni, Molteni, Fraquelli, Bernasconi, Taiana, Bosisio, Forno, Lancellotti. A disp: Libertini, Napolitano, Peluso, Di Stefano, Agyi, Crudo, Cipriano, Longoni, Cleri.

ALL: Crippa.