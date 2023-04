x x

SARONNO – Nel derby, vittoria del Fbc Saronno in trasferta a Cesate: 4-1 sul Sc United. E’ andata così ieri pomeriggio nella 26′ giornata del campionato juniores di Fascia B regionale. Allo United non è bastato il gol di Mercadante, per i saronnesi sono andati a segno Catone, Zannelli, Pozzi e Tagliabue. Risultato che consente al Fbc Saronno di restare saldamente al secondo posto della graduatoria, con 58 punti, alle spalle della capolista Meda, irraggiungibile a quota 69 punti.

Quinto in graduatoria il Rovellasca 1910 (44 punti) che ieri ha pareggiato 1-1 a Menaggio (rete di Badolli), mentre l’Esperia Lomazo ha perso 3-0 a Meda. Pari esterno, 1-1, per la Gerenzanese (rete di Canavesi).

(foto Andrea Elli: esultanza Fbc Saronno per un gol)

