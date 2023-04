x x

CISLAGO – Ha riscosso particolare successo l’iniziativa riguardante la visita alla chiesetta di piazza Toti, di proprietà della famiglia Castelbarco-Visconti, organizzata la scorsa domenica pomeriggio dai volontari della ProLoco.

Sono stati circa 50 i cittadini che sono entrati a visitare la chiesa risalente al periodo prerinascimentale, e che hanno ammirato i resti degli affreschi presenti in essa. A raccontare l’epopea dell’edificio cislaghese: Abramo Morandi, consulente artistico della ProLoco cislaghese, che ci tiene a ringraziare la contessa, Donna Albertina per aver concesso l’autorizzazione alla visita.

L’edificio conserva alcuni resti affrescali: San Martino (in origine dedicatario dell’edificio religioso, poi dedicato alla Madonna Annunciata) e poi di Sant’Antonio.

Lo stato di conservazione dell’edificio farebbe pensare alla necessità di un restauro, sia per le opere artistiche sia per l’edificio, come suggerisce una ragazza esperta d’arte che sta scrivendo una tesi di laurea in merito; la laureanda in questione sosterrebbe infatti che se restaurata, la chiesa privata della famiglia Castelbarco-Visconti potrebbe restituirci un tesoro simile a quello conservato nel santuario di Santa Maria della Neve, sempre a Cislago, in frazione Massina.

