SARONNO – Grande successo di partecipazione, energia e divertimento per la prima edizione della Festa di Primavera, organizzata dal comitato genitori dell’istituto Aldo Moro nella giornata di sabato nel parco dell’ex Seminario.

Fin dalla mattinata si sono attivati gli stand allestiti dai genitori con la collaborazione di Semplice terra e diversi fioristi cittadini che hanno proposto piante, fiori ed essenze per colorare giardini, cortili e balconi. Ovviamente fulcro della giornata le proposte per intrattenere e coinvolgere bambini e ragazzi. Tra laboratori tante proposte creative e didattiche come l’apprezzatissimo laboratorio di semina, quello di composizione floreale e costruzione di origami. Apprezzati anche quelli che hanno permesso ai bimbi di scoprire il mondo di api e farfalle e i semi in mostra.

Apprezzatissimi i giochi gonfiabili (per i quali il comitato ringrazia l’accademia Aimo che ha fornito la necessaria corrente elettrica) e i momenti di animazione per bambini, un’area ristoro e tanto zucchero filato. Parte del ricavato sarà devoluto all’attivazione di progetti scolastici e all’acquisto di materiali per l’Istituto Comprensivo Aldo Moro.

“E’ stata una giornata intensa, impegnativa e piena di energia e divertimento – spiegano i genitori – per la quale vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, dai fioristi ad Aimo, ma anche i tanti genitori e bimbi che hanno partecipato”.

