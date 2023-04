x x

SARONNO – Il Centro islamico di via Grieg a Saronno “in occasione del benedetto mese del Ramadan è lieto di invitarvi alla quarta edizione di Apriamo le porte, Apriamo i cuori, il 4′ Iftar con la cittadinanza”. Si tratta, spiegano i responsabili del centro, di “un momento di condivisione tanto atteso e speciale che si terrà sabato 15 aprile come tutti gli anni nella nostra struttura. Dalle 19 le porte saranno aperte alla cittadinanza. La partecipazione è gratuita ed anche la cena, con piatti tipici, sarà offerta dal centro ma per questioni organizzative è obbligatoria la prenotazione.

“Ci onoreranno della loro presenza ospiti di rilievo, a noi cari, tra cui la parlamentare Maria Chiara Gadda, il direttore dell’ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, don Giuliano Savina, il consigliere regionale Giuseppe Licata, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi i componenti della giunta e molti altri esponenti istituzionali, giornalisti, e rappresentanti di associazioni. Tante le iniziative che vi aspettano: calligrafia, hennè, libreria aperta e molte altre! La cena servita alle 20 e offerta dal centro, sarà a base di piatti tipici delle culture culinarie dei paesi di provenienza dei fedeli. Tè alla menta e dolci non possono mancare!”

Dunque, la prenotazione dei posti tavolo è obbligatoria compilando il modulo al seguente link, segnalando tutti i nomi dei partecipanti e di eventuali intolleranze alimentari.

(foto archivio)

02042023