CESANO MADERNO – Oggi a Cesano Maderno una domenica con tanti eventi. In occasione della domenica delle Palme, l’Auto Moto Club Brianza storica organizza la tradizionale benedizione moto e auto. Ritrovo alle 9.30 nell’area riservata in piazza 25 aprile. Torna inoltre la manifestazione “Città in fiore e sapori”. Dalle 9 alle 19 coloratissime bancarelle in via Borromeo e in via 4 novembre.

Giornata della consapevolezza sull’autismo: alle 15 al Parco Arese per l’inaugurazione della spettacolare installazione “Armonia di differenze”. Alle 16 l’attesissima “Regata delle paperelle”, tradizionale appuntamento promosso dai Lions club. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti, per divertirsi in una intensa giornata domenicale.

(foto archivio: un precedente evento a Cesano Maderno)

02042023