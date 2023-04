x x

ROVELLO PORRO – Tanti fedeli in centro a Rovello Porro questa mattina per la tradizionale processione della domenica delle palme, con il rito religioso che si è svolto al Santuario della Beata vergine del Carmine. Giovani e meno giovani non hanno voluto mancare questo appuntamento di avvicinamento alla Pasqua, in una bella domenica di sole, e dunque in un contesto già primaverile.

A prestare servizio come sempre i volontari dell’associazione Ave, con le loro pettorine gialle e verdi, per assicurare la sicurezza del corteo religioso, deviando il traffico e facendo da “apripista” alla processione.

(foto: alcuni momento della processione della domenica delle palme a Rovello Porro, “scortata” dai volontari dell’Ave)

