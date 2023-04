x x

SARONNO – In città si è infiammato il dibattito sulla possibile realizzazione di un pezzo di Ztl o di una zona ciclopedonale in piazza Unità d’Italia e in questo contesto è arrivata la nota di Obiettivo Saronno, la lista civica viola che oggi inaugura la nuova sede in via Garibaldi alle 16, che tra le altre cose rilancia il confronto sulla situazione di via Mazzini.

“Fin da quando lo scorso luglio, i residenti di Via Mazzini si sono ritrovati ad abitare dalla sera alla mattina in Ztl, senza che nessun preavviso o dialogo fosse stato instaurato dalla famigerata Giunta della “trasparenza”, che aveva già votato la delibera alla chetichella fin dal mese di maggio 2022. I residenti hanno raccolto oltre 150 firme per chiedere un confronto all’ amministrazione, ma alla petizione – depositata regolarmente in Municipio – nessuno ha mai dato seguito“.”.

Insomma gli esponenti della civica si chiedono che decisioni pensa di prendere l’Amministrazione anche perchè “la delibera di giunta comunale n. 74 del 12 maggio 22 e l’ordinanza 115 del 17 giugno 22 firmata dal comandante della polizia locale sono scadute al 31 dicembre 22, ma i cartelli della Ztl permangono, in attesa della nuova Araba Fenice dell’Amministrazione Airoldi, il nuovo Piano di Governo del Territorio”.

