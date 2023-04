x x

SARONNO – Dopo il successo dei panettoni di alta qualità creati in collaborazione con la famiglia Morandin era decisamente facile ipotizzare l’arrivo di un prodotto altrettanto ricco e goloso anche per le festività di Pasqua e l’entusiasta accoglienza della città di Saronno.

Sono andate letteralmente a ruba le prime 300 colombe artigianali realizzate dal Punto Rosso Lazzaroni in via Gorizia. “E’ stata davvero una bella sfida che ha dato degli ottimi, in termine di gusto e qualità, risultati” spiega Luca Lazzaroni numero uno della Paolo Lazzaroni e Figli che nel luglio scorso ha inaugurato il nuovo spaccio con area ristoro che grazie al laboratorio artigianale sta diventato fulcro di una nuova produzione di grande qualità.

“Ci siamo rimboccati le maniche nei primi mesi dell’anno – continua – con diverse prove e test su come posizionare l’impasto nello stampo o come glassare la superficie. Grazie alla collaborazione con Francesca Morandin abbiamo trovato una serie di soluzioni che ci hanno permesso di avviare la produzione artigianale”.

Nelle ultime settimane al Punto Rosso sono state sfornate centinaia di colombe in tre versioni classica, albicocca e amaretto e tre cioccolati. Complice anche la confezione bianca con dettagli rossi ma con rimandi al mondo del pic nic e delle gite fuori porta primaverili quello delle colombe artigianali “made in Saronno” stata subito un successo commerciale che segue quello dei cuori di San Valentino e quello quotidiano e intramontabile degli amaretti.

