CERIANO LAGHETTO – Il fine settimana dedicato alle prelibatezze siciliane ed in particolare alla specialità del carciofo violetto di Niscemi ha richiamato moltissimi visitatori in frazione Dal Pozzo. Per tre giorni una delegazione proveniente dal comune siciliano in provincia di Caltanissetta e guidata dal presidente del consiglio comunale, Angelo Chessari, ha animato gli spazi esterni del Centro civico di frazioni porta in mostra e all’assaggio le eccellenze culturali, tradizionali, gastronomiche, dolciarie della Sicilia. Piatti tipici, animazione e artigianato, laboratorio del gusto, show cooking, cucina con prodotti locali hanno fatto da filo conduttore alla sagra dove è stato possibile anche ballare con musica dal vivo, far giocare i bambini con gonfiabili e laboratori. La tre giorni ha ospitato anche un interessante convegno dedicato al territorio niscemese e ai suoi gioielli a cura del prof. Rosario Antonio Rizzo e il laboratorio del gusto a cura di Giuseppe Stimolo e Ivan Ficicchia, oltre naturalmente alla produzione di eccellenza del carciofo violetto curato dall’Executive Chef Salvatore Cunsolo.

Numerosa e continua la presenza di visitatori che hanno potuto gustare i piatti proposti dalla cucina della sagra. “È stata la prima sagra dopo tanto tempo ed ha aperto la stagione col botto – commenta l’assessore comunale alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato – Il menù siciliano era da leccarsi i baffi e soprattutto, onore al protagonista, il carciofo violetto di Niscemi, un ottimo prodotto tipico italiano divenuto recentemente anche presidio slow food. C’è stata una bella affluenza durante il fine settimana in frazione Dal Pozzo attirati certamente dai profumi della buona cucina e dal programma interessante proposto. Ringrazio gli organizzatori ed in special modo il signor Gaetano che infonde a chi lo conosce, tantissima grinta”.

Bilancio più che soddisfacente anche per l’assessore alla Cultura Romana Campi, che ha sottolineato “l’importanza di queste occasioni per conoscere territori di eccellenza non solo gastronomica del nostro Paese. Molto interessanti i momenti culturali in cui abbiamo potuto scoprire e apprezzare le bellezze di questo particolare angolo di Sicilia, insieme alle eccellenze alimentari che qui trovano origine. riingraziando tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”.

03042023