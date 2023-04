x x

SOLARO – CESATE – LIMBIATE E’ stata una serata di paura, apprensione e attesa per l’incendio scoppiato intorno alle Parco Groane nella zona intorno alla nota birreria Pedavena.

Il primo allarme intorno alle 20 con l’immediata mobilitazione dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari del parco. A preoccupare da subito il forte vento che ha aiutato le fiamme a propagarsi e il sottobosco secco.

Dalla sala operativa sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Carate, l’autopompa del distaccamento dei volontari di Seregno e del distaccamento di Desio, l’autobotte del distaccamento di Lazzate e di Bovisio Masciago, i moduli boschivi del distaccamento di Lazzate, Lissone e Desio. A lavorare coi vigili del fuoco sono presenti anche le squadre AIB del parco e la protezione civile.

Sono state chiuse le strade per permettere ai soccorritori di avere massima libertà di movimento e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Una quarantina le persone evacuate: alcuni residenti nella zona città Satellite e Cesate e anche alcuni degenti della casa di riposo Residenza del Parco di via XIV Strada. Con loro sono rimasti i volontari dell’associazione Gli eroi del quotidiano che si sono occupati anche di recuperare acqua per gli evacuati e per i pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme visibili da Solaro e da Bollate si sono a poco a poco ridotte, grazie all’impegno dei volontari che hanno cercato di sottrarre anche il sottobosco secco che le alimentavano, fino a quando intorno a mezzanotte l’incendio è stato domato. Mentre volontari e pompieri si occupavano di smassare l’area distrutta dalle fiamme, per scongiurare la ripresa dell’incendio, anziani e famiglie sono rientrate.

Sul posto anche diversi mezzi di soccorso dalla Croce Viola di Cesate alla Croce Azzurra di Caronno Pertusella senza dimenticare il mezzo dei Croce Rossa comitato Groane: fortunatamente però non si sono registrati ne intossicati ne feriti ne tra le famiglie evacuate ne tra gli uomini che si sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Tanti i residenti dei comuni del comprensorio che vedendo in lontananza il fumo e il bagliore dell’incendio hanno deciso di andare a vedere cosa stesse succedendo e che hanno seguito le operazioni di spegnimento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione