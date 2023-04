x x

SARONNO – “Come cittadino saronnese che si è mobilitato per l’ospedale e che intende organizzare dei gruppi di cittadini attivi nel sostegno all’ospedale di Saronno invito tutti a partecipare al presidio con corteo organizzato il prossimo 15 aprile con partenza da piazzale Borella”.

Sono le parole di Mauro Lattuada che ad inizio marzo ha lanciato una mobilitazione che coinvolga non solo i cittadini della città di Saronno ma anche quelli di tutte le comunità che fanno riferimento all’ospedale di piazzale Borella: “Credo che serva una vera mobilitazione dei cittadini, di chi l’ospedale lo conosce, lo considera un punto di riferimento e vuole che sia efficace ed efficiente. Durante il covid il nostro ospedale è diventato un baluardo contro la pandemia ed ha ricevuto il plauso di tutti. Ora l’emergenza è finita ed è ora che tornino tutti i reparti, tutti i servizi che si sono persi”.

Anche per questo Lattuada lancia un appello alla partecipazione al presidio di sabato 15 aprile che inizierà alle 16 in piazzale Borella: “Credo che sia importante che tutti i cittadini siano presenti e lo facciano con questo simbolo, appena realizzato, nel cuore in modo da ricordare l’importanza dell’ospedale per Saronno e per l’intero territorio”.

03042023