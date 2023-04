x x

SARONNO – Ultimi preparative per la manifestazione per la pace organizzata domani, mercoledì 5 aprile, dal coordinamento Quattro passi di pace Saronno. Alle 10 con partenza da piazza Libertà si rinnoverà l’iniziativa per la pace che ha debuttato l’anno scorso.

Ad organizzare l’appuntamento il coordinamento 4 passi di pace in collaborazione con le scuole cittadine. Il progetto prevede una mattina di parole e musica contro le guerra. Scolari e studenti, quindi dai piccoli delle elementari ai ragazzi delle superiori sono attesi in piazza: “Distanziati ci uniremo con bandiere della pace”. Sarà realizzato un corteo che percorrerà: corso Italia, via Cavour, via San Cristoforo, via Padre Monti, via Tommaseo, via Manzoni, via Roma per tornare in piazza Libertà.

Lo slogan della manifestazione sarà “no alle guerre! Pace sempre”. er tutta la durata della manifestazione, in piazza Libertà sarà presente il rock d’autore di Renato Franchi e his band.

Quattro Passi di Pace di Saronno comprende: (ACLI Saronno, AGESCI Saronno I, ANPI Saronno, ASSIM (Associazione Speranze Scouts Italy Musulmani), Associazione Auser Volontariato Saronno, Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri, Associazione Culturale “Il Pozzo” di Rovellasca, Associazione di Promozione Sociale “Gianni Ballerio”, Associazione Multiculturale “OASI” di Rho, Asvap 4, AVULSS, Centro Culturale Islamico di Saronno, Centro di Incontro, Commissione Carità-Missione e Migranti, Consiglio Cittadino Migranti di Rho, Emergency Gruppo di Saronno, FIAB Saronno, Giovani Musulmani d’Italia-Saronno, GIVIS, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, Il Sole Onlus, L’Isola che non c’è, MASCI, Pastorale Migranti Zona IV, Semplice Terra, Villaggio SOS Saronno.

(foto dell’ultima edizione)

