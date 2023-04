x x

SOLARO – Domenica 2 aprile 2023 è stata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’ONU nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare le comunità e i cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

Ogni anno, il 2 aprile, vengono illuminati i principali monumenti in ogni parte del mondo. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Regina Elena” con tutti i tre ordini di scuola: la scuola primaria Don L. Milani, Regina Elena e Maria Mascherpa, la Scuola secondaria di primo grado L. Pirandello e le scuole dell’infanzia Cinque Giornate e Don L. Milani aderiscono alla giornata mondiale con lo slogan-striscione: “Siamo diversi… ma tutti uguali!“

“Nessuna mano è esattamente uguale all’altra, proprio come nessuno di noi è esattamente uguale ad un altro. Colorare una sagoma della propria mano è stato un modo semplice e divertente per mostrare il nostro lato più creativo e originale. Questa giornata è stata l’occasione perfetta per esplorare e sperimentare con i colori, le fantasie e i materiali, un modo divertente per mostrare la propria personalità e originalità. Ad ogni mano verrà inserita una cannuccia con delle foglioline. Tutte le mani colorate verranno piantate nel terreno attorno alla cancellata della scuola di appartenenza venerdì 31 marzo 2023” hanno dichiarato dall’Istituto solarese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione