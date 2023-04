x x

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della compagnia teatrale il Crivello.

Si è concluso con una “standing ovation” il saggio delle ragazze del Crivello Junior dal titolo Intrecci.

Il laboratorio teatrale “Dire, Fare, Recitare” ha preso il via lo scorso mese di Ottobre sotto la direzione di Paola Ferraguto, educatrice professionale socio-pedagogico.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Parrocchia e l’Oratorio di Uboldo che ha fornito gli spazi e con il patrocinio ed il contributo economico del Comune di Uboldo.

L’intento era quello, prima di tutto, di stimolare la fantasia e l’immaginazione, di sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie capacità per accrescere la fiducia in sé e nelle proprie potenzialità e migliorare le relazioni interpersonali positive sia con i coetanei che con gli adulti.

E dopo sei mesi di incontri le ragazze del Crivello Junior hanno scritto ed ideato un piccolo saggio per i loro parenti ed amici centrando in pieno gli obiettivi prefissati.

Soddisfatta la Presidente della Compagnia del Crivello, Antonella Imondi: “Direi che abbiamo centrato in pieno l’obiettivo che ci eravamo proposti in partenza: aggregare i giovani per avvicinarli al teatro luogo ove poter stimolare la fantasia e la crescita di un gruppo coeso. Il saggio portato in scena mi ha dimostrato come queste ragazze abbiano rafforzato la loro capacità di esprimersi, di ascoltare se stessi e gli altri, di essere l’una per l’altra. A conclusione di questo primo percorso non posso che fare i miei complimenti a queste splendide otto ragazze e alla loro insegnante Paola. Desidero inoltre ringraziare la Parrocchia e l’Oratorio che hanno creduto subito in questo progetto, l’Amministrazione Comunale che ci ha sostenuto, la Sala della Comunità che ci ha ospitato, e le famiglie delle ragazze che hanno accompagnato le loro figlie in questo percorso”.

Ma la Presidente della Compagnia del Crivello va oltre: “Questo saggio vuole essere solo il primo passo di un progetto più ambizioso. Abbiamo deciso di continuare con una nuova edizione del laboratorio teatrale per i giovani che prenderà il via il prossimo autunno. Ovviamente mi auguro che, oltre alle ragazze che hanno preso parte al primo laboratorio, altri giovani vogliano avvicinarsi al teatro perché sono convinta che un’esperienza di aggregazione come quella del teatro possa educarli alla conoscenza di sé, nel confronto con gli altri superando così i propri timori”.

