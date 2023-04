x x

GERENZANO – Ultime ore per iscriversi alla grigliata di Pasquetta organizzata al Bar del Pala, questo Lunedì dell’Angelo sarà all’insegna dello sport e del buon cibo.

Il programma della giornata vedrà il torneo di Calcio Balilla umano 6>6 (con obbligo di almeno una donna in campo) ed avrà il costo di 60 euro per squadra, le iscrizioni sono tuttavia già state chiuse, mentre entro domani sarà possibile prenotare per per la grigliata, ci saranno tra le specialità della casa: grigliata mista di carne con patatine e Barbecue street food, con i grandi classici: panini con salamelle, wurstel, hamburger e patatine fritte.

Per la grigliata la prenotazione sarà obbligatoria entro domani, venerdì 7 aprile al Bar del Pala o al numero 02.91327390.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione