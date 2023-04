x x

CERIANO LAGHETTO – Si è conclusa nei giorni scorso l’edizione 2023 della Sagra della Madona de Marz, finalmente tornata ad animare la frazione di San Damiano, tra Ceriano e Cogliate, dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia e di tutte le restrizioni ad essa collegate. È stato un ritorno molto atteso e gradito, come hanno dimostrato le numerosissime presenze registrate nei diversi momenti della festa organizzata dal Comitato Madona de Marz. Tante iniziative hanno fatto da cornice ai momenti religiosi che accompagnano questa ricorrenza dalla forte devozione popolare, legata al Santuario della Beata Vergine di San Damiano.

Da giovedì sera fino a lunedì sera, si sono alternate diverse proposte, tra le quali il tradizionale palo della cuccagna, i momenti di aggregazione e gioco per i bambini, le giostre, il ristorante sotto il tendone con le specialità tradizionali, la pesca di beneficenza e la “Rundamiano” che ha fatto correre sulle strade della frazione e dei due comuni confinanti centinaia di appassionati podisti. Tra i premiati il piccolo cerianese Thomas Zanotto di due mesi come il più giovane partecipante, l’85enne Giuseppe Conti come il più anziano, il gruppo “Palestra Dinamic-Up” come il più numeroso con oltre 150 componenti e Mattia Grammatico e Rocio Bermejo come i più veloci rispettivamente nella categoria maschile e femminile. È stato bellissimo tornare a vedere tante persone per le strade della nostra frazione a rivivere una festa tradizionale molto sentita e apprezzata – commenta il sindaco Roberto Crippa, che con il vicesindaco Dante Cattaneo è stato presente a diversi momenti della sagra. – Un ringraziamento speciale va rivolto agli organizzatori del Comitato Madona de Marz che hanno saputo allestire un bellissimo programma e coinvolgere anche molti giovani volontari per portare avanti questa bella tradizione del nostro territorio”.

Lo storico luna park di San Damiano rimarrà attivo nella piazza della località, nota anche con la denominazione dialettale di “Santimbianch”, fino a Pasquetta.

