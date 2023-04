x x

SOLARO – Appuntamento lunedì 17 aprile nella sala polivalente di via San Francesco alle 20.45 con una serata all’interno del progetto “Family Hub-un centro per tutte le famiglie”, per scoprire, con gli esperti di HPE, il mondo dei social, affrontare i temi di cyberbullismo, sexting, grooming e cybersecurity e conoscere il programma Safe2web di HPE. Spazio anche per un workshop con i genitori presenti; l’incontro è aperto anche ad educatori, insegnanti e quanto siano interessati al tema. L’iniziativa è promossa dall’Hub di Solaro, Informagiovani-Informafamiglie in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo Regina Elena e le parrocchie Santi Quirico e Giulitta Solaro e Madonna del Carmine Villaggio Brollo.

Il progetto Family Hub “Un centro per tutte le famiglie”, approvato e finanziato da Ats Milano nell’ambito della sperimentazione regionale dei Centri per la Famiglia, promuove eventi di sensibilizzazione e approfondimento su temi di interesse per le famiglie del territorio. Il progetto è realizzato in partenariato dalla AsC Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, dal 2014 capofila dell’Ambito sociale territoriale di Garbagnate Milanese, le cooperative sociali Intrecci, Koinè, Spazio Giovani e il Consorzio Sir.

Dice la sindaca di Solaro, Nilde Moretti: “Il mondo cambia e con esso la percezione che ne abbiamo. Le relazioni sociali si spostano talvolta su internet e non possiamo contrastare il fenomeno ma cercare di capirlo, di conoscerlo, di gestirlo. Questo incontro permetterà a tutti i partecipanti di avere una migliore conoscenza delle opportunità e dei pericoli che i nostri ragazzi possono correre online. Con l’aiuto di esperti del settore avremo dunque la possibilità di approfondire temi importanti e di capire come rapportarci con i ragazzi e con il mondo nel quale vivono. Un invito che Comune raccogliamo e che abbiamo tenuto ad estendere anche alle scuole”.

