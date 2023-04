x x

SARONNO – “Auto elettrica nel 2035: un futuro davvero sostenibile?” Ne parleranno sabato 15 aprile, a Saronno, insieme al giornalista e conduttore televisivo Paolo del Debbio, l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), componente della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Roberto Vavassori, membro del board Brembo Spa e del consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica A.n.f.i.a., Gianluigi Casati, titolare della Fonderia Casati Spa, e Carlo Bellati, giornalista di AutoMoto.it.

L’incontro, promosso dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri in collaborazione con il gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo, si terrà alle 11 all’hotel della Rotonda, in via Novara 53.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotarsi compilando l’apposito form al link https://bit.ly/EventoID15aprile oppure chiamando il numero 345 334 9917.

