TURATE – Lo scorso sabato 4 marzo è stato pubblicamente presentato in sala consigliare al Municipio di Turate il progetto di politiche giovanili “Giovani e Lavoro”, con la presenza di tutti i partner: Comune di Turate, Asci Azienda sociale Comuni insieme Lomazzo, Mondovisione e Cooperativa lotta contro l’emarginazione.

Il progetto ha lo scopo di fornire strumenti utili a comprendere come orientarsi nel mondo del lavoro, offrendo percorsi di formazione brevi e professionalizzanti ed alcune esperienze di primo inserimento lavorativo con l’attivazione di tirocini. Nelle prossime settimane, saranno aperte le iscrizioni per i primi percorsi attivabili. Per tutti i dettagli, si invita a monitorare i canali di comunicazione comunali.

(foto di gruppo dei promotori del progetto)

05042023