SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota in merito all’iniziativa “Il Santuario di Saronno nei libri“.

Il 4 Maggio, nella meravigliosa cornice del Santuario di Saronno, verrà presentato il libro di Luca Frigerio “Madonne Ambrosiane. I capolavori dei maestri”. Iniziativa che si inserisce all’interno di un ciclo di serate ideate e condotte da Carlo Mariani e denominato “Il Santuario di Saronno nei libri”. Questo programma va a costituire il piano di iniziative volte alla valorizzazione del Santuario, elemento fondamentale per i progetti che lo hanno visto come oggetto di diversi interventi di conservazione redatti e diretti dall’architetto Mariani, che si sono resi possibili anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo, di cui tale serata rientra anche nel piano di valorizzazione di futuri progetti conservativi già programmati e di prossima realizzazione.

Il relatore

Luca Frigerio, scrittore, giornalista e critico d’arte, è redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali cura in particolare i temi culturali. È autore di diversi testi di larga diffusione sugli aspetti dell’arte sacra e religiosa, dal Cenacolo di Leonardo da Vinci ai capolavori del Caravaggio, dalla simbologia medievale alla visionaria pittura di Hieronymus Bosch. Con Centro Ambrosiano ha pubblicato il libro Ambrogio. Il volto e l’anima (2018), sull’iconografia del santo patrono di Milano, e due testi su La bellezza della Parola, per l’Avvento e la Quaresima (2021).

Il libro

I capolavori dei grandi maestri, ma anche di autori da scoprire, oggi nelle chiese e nei musei della Diocesi di Milano, raccontati e illustrati in un nuovo libro di Luca Frigerio, pubblicato dal Centro Ambrosiano.

Un viaggio emozionante tra bellissime opere d’arte che oggi sono custodite nelle chiese e nei musei della Diocesi di Milano, realizzate nel corso dei secoli da alcuni dei più grandi maestri come omaggio a Maria, la Madre di Dio. Icone venerate dai fedeli e ammirate dai turisti di tutto il mondo, che esprimono con il linguaggio universale dell’arte la profonda e umanissima devozione per la Madonna.

È il tema del nuovo libro di Luca Frigerio, Madonne ambrosiane. I capolavori dei maestri, pubblicato dal Centro Ambrosiano, l’editore di riferimento della Diocesi di Milano, con la prefazione di monsignor Franco Giulio Brambilla, teologo, già collaboratore del cardinal Martini e oggi vescovo di Novara.

Un volume splendidamente illustrato, dove, pagina dopo pagina, fra dettagli stupendi e accompagnati dal racconto dell’autore – che oltre alle notizie storiche e artistiche offre anche una lettura spirituale, nell’interpretazione di simboli e iconografie – si scoprono opere d’arte straordinarie, da sempre presenti in terra ambrosiana o giunte in seguito a vicende storiche, donazioni o avventure collezionistiche.

Capolavori notissimi, come la Pala Montefeltro di Piero della Francesca e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, gioielli della Pinacoteca di Brera.

Dipinti di infinita tenerezza, come la Madonna col Bambino che dorme di Andrea Mantegna e la Madonna del libro di Botticelli, gemme della Casa Museo Poldi Pezzoli; statue “iconiche”, come l’estremo capolavoro di Michelangelo – la Pietà Rondanini – e la celeberrima Madonnina sulla guglia maggiore del Duomo, simbolo stesso della città di Milano.

Ma anche opere probabilmente meno conosciute, ma di straordinario fascino, tutte da scoprire e da ammirare: come l’enigmatica Madonna Cagnola di Villa Cagnola, alle porte di Varese; o la sorprendente Incoronazione della Vergine di Pietro Befulco, realizzata nel 1492 e giunta per vie misteriose da Napoli alla chiesa di Santa Maria Segreta a Milano, dove oggi si trova.

Non poteva mancare la statua dell’Assunta del Santuario di Saronno, scultura lignea scolpita da Andrea e Battista da Corbetta (1536-38); Assunta che ascende al cielo tra le braccia del Padre Eterno e attorniata dagli angeli musicanti dipinti da Gaudenzio Ferrari, ideatore anche di tutto l’apparato decorativo scultoreo.

E poi, ancora, i lavori di scultori medievali, di Michelino da Besozzo, del Bramantino, di Bernardino Luini, fino all’età contemporanea con Lucio Fontana, il maestro dei “tagli”, a comporre un itinerario unico ed eccezionale, fra arte e fede, storia e tradizioni. Nel nome di Maria.

Durante la serata sarà possibile acquistare il volume a prezzo vantaggioso.

