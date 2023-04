“Non morirò di fame”: Gadda porta il film alla Camera

x x

VARESE – “Non moriró di fame” è il titolo di un bellissimo film ora nelle sale, che ho avuto l’onore di presentare alla Camera dei deputati insieme al regista Umberto Spinazzola, al presidente del Banco alimentare, Giovanni Bruno, agli chef Franco Alberti e Cristina Bowerman”. A parlare è Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva Azione.

“Un grazie grande al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che è intervenuto in chiusura di questa intensa mattinata – rimarca Gadda – Una giornata che mi rimarrà nel cuore per le emozioni che abbiamo condiviso con le oltre 300 persone presenti, la proiezione del film è stata infatti una occasione preziosa di confronto attorno al tema dello spreco alimentare, della povertà, del valore del cibo e delle relazioni umane di amicizia e solidarietà. Una storia delicata e intensa, grazie anche ad attori così espressivi come Michele Di Mauro e Jerzy Stuhr. Un pubblico non casuale, in sala erano presenti tutti gli attori che in questi anni e tuttora sono fondamentali per l’attuazione della legge antispreco che ho scritto ormai nel lontano 2016, ma che continua a dare i suoi frutti. Con noi stamattina i volontari del terzo settore, e desidero ringraziare in particolare modo il Banco alimentare del Lazio così prezioso nell’organizzazione di questo evento. I rappresentanti del mondo delle imprese e di ordini professionali come i Tecnologi alimentari e i veterinari. Tanti ragazzi delle scuole e dell’università con i loro insegnanti”.

Conclude Gadda: “Un grazie speciale anche all’amica Teresa Bellanova, che da ministra aveva seguito sempre con grande cura il fondo sugli aiuti alimentari e le politiche che girano intorno al diritto ad un cibo buono e di qualità per tutti. Decidere di fare un film su questi temi non è scontato, ma è stato possibile grazie alla scelta coraggiosa di La Sarraz Distribuzione e Rai cinema. Insomma, non vi resta che vedere il film e dirmi cosa ne pensate!”

