SARONNO – Tanti giovani, ma anche persone di tutte le età, le autorità e tuti i sacerdoti saronnesi alla via crucis 2023 che si è tenuta questa sera nelle strade saronnesi, con il prevosto monsignor Claudio Galimberti. Un momento di religiosità e condivisione al quale tantissimi saronnesi hanno voluto essere presenti.

La via crucis ha toccato le vie del centro storico lungo corso Italia passando di piazza Avis, il corteo religioso è passato nel sottopasso di via I maggio, è arrivata al Santuario della Beata vergine dei miracoli e poi alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà.

(foto: due momenti della via crucis 2023 a Saronno)

07042023