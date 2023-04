x x

CERIANO LAGHETTO – Giornata speciale quella vissuta giovedì a Ceriano Laghetto, per il primo giorno delle vacanze pasquali. Un doppio appuntamento con il divertimento che ha coinvolto i bambini e i ragazzi delle scuole cerianesi e gli ospiti del Centro diurno disabili “Il faro” di Cogliate. Al mattino, i ragazzi de “Il Faro” insieme ai loro educatori, hanno potuto divertirsi con le giostre e le attrazioni del Luna park allestito in piazza San Damiano in occasione della “Madona de marz”, grazie alla generosità dei gestori della famiglia De Bianchi. Nel pomeriggio, bambini e ragazzi delle scuole di Ceriano hanno potuto utilizzare i buoni omaggio per le giostre distribuiti nei giorni scorsi, mentre nel parco della Collina delle Meraviglie di via Monte Rosa si è svolta la sfida a “Caccia alle uova di Pasqua” promossa da Ecolandia Aps con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto, che ha visto la partecipazione di ben 90 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

“E’stata una giornata molto partecipata e coinvolgente – commenta il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo – Al mattino un momento speciale insieme ai nostri amici del Cdd, grazie alla disponibilità della famiglia De Bianchi, che voglio ringraziare personalmente. Nel pomeriggio c’è stata la possibilità di divertimento extra per gli alunni delle nostre scuole con i buoni omaggio mentre alla Collina delle Meraviglie ha riscosso grande successo il pomeriggio di gioco insieme. Anche questo è un modo per far vivere la nostra Ceriano con iniziative coinvolgenti e apprezzate, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questo successo”.