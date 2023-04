x x

MISINTO – È stato inaugurato lo scorso sabato 1° aprile il nuovo Family Point, un’entità che fornisce aiuti ed assistenza educativa, psicologica e pedagogica per le famiglie.

La convenzione è stata siglata dai sindaci dei tre comuni brianzoli, e avrà come durata tre anni, ma il sodalizio sarà chiaramente prolungabile in seguito. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno presenziato i sindaci dei tre paesi interessati: Matteo Piuri (Misinto), Andrea Basilico (Cogliate) e Loredana Pizzi (Lazzate), tutti e tre presenti con i rispettivi assessori alle politiche sociali: Oriano Campi, Antonina Fiorillo e Giuseppe Zani.

Grande soddisfazione è stata espressa dai tre sindaci, che vedono il nuovo Family Point come una grande occasione di incontro e prevenzione per tutte le famiglia, sia bisognose di assistenza che non, con tanti servizi utili per il sostegno alla famiglia.

Sul nuovo ente è stata posta anche la benedizione di don Massimo Baj, con un brindisi benaugurante per un servizio molto importante per la comunità.

