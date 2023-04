x x

TURATE – “Condividiamo l’iniziativa “A scuola con l’arco”, promossa dall’associazione Arcieri dell’Airone, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il contributo de Ministero Sport e salute e Fitarco, Federazione italiana tiro con l’arco”: così una nota dell’Amministrazione civica di Turate.

L’iniziativa si rivolge ai giovani dai 9 ai 13 anni e ai loro familiari, offrendo a titolo gratuito la possibilità di iniziare a praticare la disciplina sportiva del tiro con l’arco presso, per 2 ore alla settimana, per un periodo di 6 mesi. Le attività si terranno al campo di tiro in Via Candiani a Turate e avranno inizio venerdì 21 aprile. Ragazzi e genitori interessati potranno contattare il numero telefonico 3395707219 oppure inviare una email a: [email protected]

