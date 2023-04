x x

LIMBIATE – Si è concluso nei giorni scorsi il secondo ciclo di incontri del progetto “Cittadini del mondo”: dopo le sedute con i ragazzi delle classi prime delle scuole medie limbiatesi, la prosecuzione dei lavori è stata affidata agli studenti di seconda, che si sono resi portavoce delle idee elaborate dai compagni e hanno proposto soluzioni e strategie per migliorare la città.

Presente anche il sindaco Antonio Romeo, che ha incontrato i giovani consiglieri per un breve confronto e per portare i saluti dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento finale è in programma con i ragazzi e le ragazze di terza, che affronteranno una seduta di consiglio comunale insieme ai consiglieri adulti per portare alla loro attenzione il lavoro svolto durante il percorso di quest’anno.

