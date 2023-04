x x

CISLAGO – Torna come ogni anno il tradizionale appuntamento con la “Festa bèla”, la festa patronale dedicata a Sant’Abbondanzio; l’appuntamento sarà nel weekend del 16 e 17 aprile, l’evento è organizzato dai commercianti cislaghesi e dalle realtà associative presenti sul territorio.

il paese sarà ricco di attrazioni per tutti ed esposizioni commerciali; grande novità di quest’anno sarà il giro in mongolfiera, a partire dalle 18.30 in piazza Toti, per ammirare la cittadina varesotta dall’alto.

dalle 14.30 ci sarà anche un musical itinerante dal vivo tra via Cavour, piazza Toti e Trieste, e via IV Novembre; come ogni anni per i bambini, il Parco Castelbarco si trasformerà in luna park.

(Foto d’archivio)

