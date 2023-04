x x

SARONNO – Aggiornamento dei dati locali in relazione ai nuovi contagi da coronavirus: il dato fa riferimento alle ultime due settimane: emerge una crescita modesta dei casi ed in linea con le settimane precedenti. A Saronno nelle ultime due settimane sono stati contati 45 nuovi casi, a Tradate solo 8 mentre nelle vicine Groane 10 a Lazzate e 20 a Limbiate.

Varesotto

Saronno: 15.876 (+45 nelle ultime 2 settimane; 19 la settimana precedente);

Tradate: 7.743 (+8; 6);

Caronno Pertusella: 8.671 (+10; 14);

Origgio: 3.841 (+8; 2);

Varese: 32.819 (+56; 30);

Gornate Olona 1.028 (+0; 1).

Vedano Olona 3.472 (+6; 3).

Comasco

Lomazzo: 4.310 (+4; 0).

Groane e Brianza

Cesano Maderno: 16.762 (+32; 10);

Limbiate: 14.876 (+20; 12);

Lazzate: 3.493 (+10; 5);

Monza: 51.681 (+92; 59);

Desio: 17.883 (+40; 17).

Sono stati diffusi anche i dati settimanali regionali. Sono complessivamente 105 i nuovi casi positivi al coronavirus che si sono registrati in zona nell’ultima settimana. Nel corso della settimana altri 31 decessi per il covid in Lombardia mentre sono stati 3.461 i nuovi casi, con numeri in calo rispetto alle settimana precedenti.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

